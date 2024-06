Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha dichiarato a Rete4 che è pronto un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev.

L’annuncio di Tajani: “Pronto nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev”

“C’è molta aggressività da parte della Russia che sta lanciando un’offensiva forte in Ucraina, siamo dalla parte di Kiev e continueremo a fornire armi” ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Rete4. Il ministro ha aggiunto che è pronto un nuovo pacchetto che verrà inviato a breve, aggiungendo che hanno deciso di non mandare soldati italiani a combattere “perché non siamo in guerra e le armi italiane non potranno essere utilizzate in territorio russo“.

Ucraina, Tajani: “Non abbiamo autorizzato l’utilizzo di armi italiane in Russia”

“Noi non abbiamo autorizzato l’utilizzo di armi italiane fuori dal territorio Ucraino” ha sottolineato il ministro Tajani durante un appuntamento elettorale ad Aosta, in merito al via libera a Kiev dell’autorizzazione a colpire la Russia con armi occidentali. Il ministro ha aggiunto che l’importante è continuare a sostenere l’Ucraina.