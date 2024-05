Sull'Ucraina Tajani non fa passi indietro: Italia non invierà mai truppe a Kiev

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani torna a sottolineare non solo che l'Italia non invierà mai truppe in Ucraina, ma che Kiev potrà usare le strumentazioni del nostro paese solo nel suo territorio.

Non è la prima volta che il ministro degli Esteri Antonio Tajani parla della guerra in Ucraina e, soprattutto, della possibilità di inviare truppe italiane a Kiev. E durante la sua apparizione al programma televisivo “Agorà”, ha avuto modo di tornare sull’argomento, confermando che non verrà mai inviato alcun soldato sul suolo ucraino.

Tajani: “Mai truppe italiane a Kiev”

Ospite al programma televisivo in onda su Rai 3 “Agorà”, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto modo di parlare del conflitto ancora in corso in Ucraina. Come già successo in passato, anche questa volta ha tenuto a precisare come in nessun caso il governo italiano invierà delle truppe a Kiev, ma non è l’unica cosa che ha specificato.

In seguito, ha anche sottolineato come l’Italia non voglia che le strumentazioni fornite all’Ucraina vengano utilizzate al di fuori dei suoi confini. A tal proposito ha aggiunto che il motivo dietro questa richiesta è semplice, ovvero che il nostro paese non è in guerra con la Russia, ma sostiene il diritto dell’Ucraina di difendersi per non essere invasa.

Insomma, sembra che mentre alcuni paesi stiano pensando di permettere a Kiev di usare le armi inviate all’Ucraina anche in territorio russo, tra cui anche gli Stati Uniti, al momento l’Italia non sembra voler cambiare idea in tal senso.