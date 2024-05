Ucraina, l'annuncio di Crosetto: "Penso di desecretare alcune informazioni sulle armi"

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dichiarato che il governo italiano sta valutando la possibilità di desecretare, almeno in parte, la lista delle armi inviate all’Ucraina.

L’annuncio di Crosetto sulle armi inviate all’Ucraina

Durante il question time, Guido Crosetto ha risposto ad una domanda di un deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Silvestri, riguardante la tipologia di forniture militari inviate all’Ucraina: “Sto pensando di fare come fanno alcune nazioni, che non hanno secretato il tutto ma parte. Sto pensando di arrivare a questo punto, così da cambiare quelle regole che, forse sbagliando, voi avete fissato e alle quali mi sono rigorosamente attenuto”. L’Italia, a differenza dei Paesi alleati, continua a mantenere il segreto di Stato sulle forniture di armi all’Ucraina. Crosetto ha poi continuato sempre in risposta al deputato del M5S: “Tutte le cose che lei mi ha chiesto le sa perché le ho risposto al Copasir. Ha l’elenco dei materiali, i caveat e tutto ma lei, come me, è vincolato dal segreto e non può parlare“.

I deputati del M5S con magliette bianche con scritto “Pace”

Durante il question time, i deputati del Moviemento 5 Stelle hanno esposto delle magliette bianche con la scritta “Pace“. Alcuni hanno anche cercato di portare del cartelli ai banchi del governo ma sono stati fermati.

