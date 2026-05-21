Rubio: Cuba ha accettato la nostra offerta di 100 milioni in aiuti

Milano, 21 mag. (askanews) – Cuba ha accettato l’offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari da parte degli Stati Uniti. Lo ha affermato il segretario di Stato, Marco Rubio, parlando coi giornalisti a Miami.”Se siamo offesi dal fatto che i cubani non abbiano accettato i nostri 100 milioni? – ha detto Rubio rispondendo alla domanda di un cronista – be’ loro dicono di averli accettati, vedremo se è davvero così”.

E ha aggiunto: “Non forniremo aiuti umanitari che finiscono nelle mani dei loro militari e poi prendono quella roba, la vendono nei negozi da un dollaro e si intascano i soldi”.La precisazione del segretario di Stato arriva in un momento in cui si è acuita la tensione fra Usa e Cuba, dopo l’incriminazione dell’ex presidente Raul Castro, fratello di Fidel, accusato della morte di alcuni americani nel 1996, a bordo di due aerei abbattuti nello Stretto della Florida.

L’Avana teme un intervento militare americano sul suo territorio al momento smentito dall’amministrazione Trump.