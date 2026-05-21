Formazione: costruire un’impresa con metodo e strumenti concreti

Formazione: costruire un’impresa con metodo e strumenti concreti

Nel corso di Venditore Vincente 2026, ospitato al Museo Ferruccio Lamborghini, è emerso con forza il tema della formazione imprenditoriale come leva strategica per la crescita delle PMI italiane. Il programma ideato da Frank Merenda punta infatti a trasferire un approccio tecnico, strutturato e rep...

Nel corso di Venditore Vincente 2026, ospitato al Museo Ferruccio Lamborghini, è emerso con forza il tema della formazione imprenditoriale come leva strategica per la crescita delle PMI italiane. Il programma ideato da Frank Merenda punta infatti a trasferire un approccio tecnico, strutturato e replicabile alla gestione commerciale, oggi ulteriormente potenziato dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi di vendita.

A raccontarlo è Francesco Gentili, imprenditore nella ristorazione con tre ristoranti all’Isola d’Elba: “Quello che a me piace di Metodo Merenda è che comunque c’è un approccio molto tecnico al fare impresa. Mi fornisce gli strumenti e le conoscenze giuste per applicare all’impresa un metodo senza improvvisazione.”

https://www.youtube.com/watch?v=frYFr8gNjDI