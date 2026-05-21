Farmaceutica: Urso (ministro), “più investimenti e semplificazioni per rafforzare la farmaceutica”

“Dobbiamo tutelare gli investimenti in ricerca e innovazione e creare le condizioni migliori per attrarre nuovi investimenti”. Così il ministro Adolfo Urso intervenendo al talk “Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità”, promosso da Adnkronos con il contributo...

“Dobbiamo tutelare gli investimenti in ricerca e innovazione e creare le condizioni migliori per attrarre nuovi investimenti”. Così il ministro Adolfo Urso intervenendo al talk “Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità”, promosso da Adnkronos con il contributo non condizionante di Farmindustria. Al centro del confronto il ruolo strategico della farmaceutica tra ricerca, innovazione, competitività industriale e attrazione degli investimenti.

https://www.youtube.com/watch?v=C2BXDMq-UfA