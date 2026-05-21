Evoluzione personale: cambiare mentalità per affrontare il mercato in modo nuovo

Venditore Vincente 2026 non si limita alle tecniche di vendita, ma lavora anche sul cambiamento del mindset imprenditoriale. In un contesto economico sempre più competitivo, il percorso punta ad aiutare imprenditori e manager a sviluppare un approccio più strategico, consapevole e orientato alla c...

Venditore Vincente 2026 non si limita alle tecniche di vendita, ma lavora anche sul cambiamento del mindset imprenditoriale. In un contesto economico sempre più competitivo, il percorso punta ad aiutare imprenditori e manager a sviluppare un approccio più strategico, consapevole e orientato alla crescita. Lo racconta Stefano Colzani, imprenditore nel settore real estate e titolare di Cusani 10 Real Estate: “Il risultato più importante che ho ottenuto è stato quello di aver cambiato la mia mente, il mio modo di approcciare anche giornalmente al lavoro quotidiano.”

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