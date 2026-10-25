Nel panorama dello spettacolo italiano, pochi nomi hanno suscitato tanto clamore quanto quello di Michele Carfora e Barbara D’Urso. Dopo aver condiviso quattro anni di matrimonio, l’ex ballerino ha deciso di parlare apertamente di una relazione che, secondo lui, è stata strumentalizzata da un meccanismo mediatico implacabile. In una recente intervista, Carfora ha definito la propria ex moglie una persona gelosa e possessiva, accennando a dinamiche che, a suo avviso, hanno favorito il lancio della carriera televisiva di D’Urso.

Il racconto di Carfora non si limita a un semplice sfogo personale. Egli espone, passo dopo passo, gli avvenimenti che hanno caratterizzato il loro percorso coniugale, dalla nascita di una serie di copertine gossip agli intrighi legati al divorzio, fino alle più recenti critiche rivolte al ruolo di giudice di D’Urso in Ballando con le Stelle.

Il suo punto di vista, seppur polemico, offre una lente diversa su un episodio ancora molto discusso nel mondo dello spettacolo.

Il matrimonio e le prime ondate di gossip

Il legame tra Carfora e D’Urso è stato sancito nel settembre 2002, quando la conduttrice, già nota al grande pubblico, ha sposato il ballerino dieci anni più giovane.

La differenza d’età ha immediatamente alimentato i titoli dei giornali, ma è stato il focus mediatico a dare la marcia a una vera e propria frenesia di pubblicazioni. Già nel 2000, quando si erano appena conosciuti, la coppia è stata protagonista di numerose copertine, trasformando Carfora in quello che lui stesso chiama un “baby-fidanzato” di D’Urso.

Le copertine del 2000 e l’ascesa televisiva di D’Urso

Il primo anno di relazione ha visto una cascata di immagini su rotocalchi rosa, in un’epoca in cui i social non esistevano e le copertine erano il principale veicolo di visibilità. Carfora sostiene che questo boom di esposizione abbia spinto D’Urso a ricevere l’invito a condurre il suo primo Grande Fratello nel 2003, aprendo le porte a una carriera duratura in televisione. “Se ha avuto una carriera deve ringraziare il sottoscritto”, ha affermato, sottolineando che prima di quella data la conduttrice era relegata a ruoli minori, come la valletta di Pippo Baudo a Domenica In.

Il presunto tradimento e la versione di Carfora

Nel 2006 la stampa ha pubblicato una foto di Carfora mentre baciava l’attrice di musical Azzurra Passa, alimentando il gossip di un “tradimento” che avrebbe condotto alla rottura. L’ex ballerino contesta apertamente questa narrazione, sostenendo che la coppia aveva già terminato la convivenza sei mesi prima della pubblicazione della stampa. Secondo le sue parole, D’Urso avrebbe voluto tenere la notizia sotto chiave per sfruttarla come hype al lancio del suo programma Circus a settembre.

La foto con Azzurra Passa e i sei mesi di separazione

Carfora ha spiegato che, al momento della foto, la loro relazione era ormai conclusa da “sei mesi”. D’Urso, invece di correggere la narrazione pubblica dicendo “non siamo più insieme”, ha optato per una foto sotto il cartello “separazione e divorzi” del tribunale di Roma, generando ulteriore confusione. Questa scelta, secondo l’ex marito, era motivata dal desiderio di proteggere i figli nati dal precedente matrimonio con Mauro Berardi, evitando che fossero coinvolti nello scandalo dei “rotocalchi rosa”.

Divorzio, ripercussioni professionali e nuovi incontri televisivi

Il divorzio è stato formalizzato nel 2008. Carfora ha raccontato come la vicenda abbia influito negativamente sulla sua carriera: le produzioni di musical, che all’epoca facevano frequenti passaggi in televisione, hanno smesso di chiamarlo, temendo le ripercussioni di una “battaglia mediatica” ancora aperta. Nonostante le difficoltà, nel 2013 Carfora è apparso come ospite a Domenica Live, condotto proprio da D’Urso, per presentare il musical Solo tu, con brani dei Matia Bazar. Secondo le sue parole, l’invito è stato dell’ultimo minuto, una sorpresa per la conduttrice che non si aspettava di vederlo in studio.

L’apparizione a Domenica Live nel 2013

L’evento ha rappresentato l’unico incontro televisivo successivo al divorzio; Carfora ha precisato che non ci sono state ulteriori occasioni di contatto diretto. Quando gli è stato chiesto se fosse possibile una riconciliazione, ha risposto con decisione che conosce bene il carattere della ex moglie, definendola gelosa e possessiva, e ha dichiarato di preferire una vita “senza compromessi”.

Il giudizio su Ballando con le Stelle e la critica al ruolo di giudice

Negli ultimi anni, Barbara D’Urso è stata inserita nella giuria di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Carfora non ha risparmiato critiche, definendo la sua presenza una “scelta di facciata” e affermando che “non è che a quel tavolo, eccetto qualcuno, ci siano questi grandi competenti”. Il ballerino ha inoltre commentato gli attriti sorti tra D’Urso e la partecipante Ornella Muti, suggerendo al coreografo Pasquale La Rocca di tenersi lontano da situazioni che potrebbero nuocere alla sua salute.

Nonostante le tensioni, Carfora professa di avere un sogno ancora vivo: tornare sul palco. “Mi merito di essere di nuovo in scena”, ha concluso, mentre si concentra soprattutto sul benessere della figlia di 14 anni, frutto di una successiva relazione.