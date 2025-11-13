A Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha scelto di mostrarsi come raramente fa: non solo conduttrice, ma donna e madre. Tra coreografie e applausi, la celebre showgirl ha aperto il suo cuore raccontando il legame profondo con i figli, Emanuele e Giammauro, e i sacrifici affrontati crescendo da sola i suoi bambini. In quella cornice di spettacolo e musica, la D’Urso ha trasformato la pista da ballo in uno spazio intimo, dove la forza e la fragilità di una madre si sono fuse, regalando al pubblico una pagina di vita sincera e commovente.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e la coreografia per i figli

“Pasquale mi ha chiesto di rappresentare la vera felicità e io quella più forte l’ho provata quando sono nati i miei bambini”, ha confidato nella clip introduttiva alla sua esibizione. Raccontando la propria esperienza da madre single, Barbara ha condiviso i momenti più difficili: “Mi sono ritrovata sola con loro, non sapevo come fare la mamma perché non avevo avuto una madre. La sera mi chiudevo in bagno e piangevo, ma loro non l’hanno mai saputo”.

Nonostante le difficoltà, la conduttrice ha trasformato il dolore in forza: “Sono diventata una roccia per loro. Tutta la mia vita è improntata alla loro felicità”. Il racconto sincero ha emozionato il pubblico e mostrato un lato più fragile e autentico della donna dietro l’immagine televisiva.

“Hanno reagito così”. Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso: il retroscena sui figli

Dopo l’esibizione, Barbara ha svelato a Ballando Segreto le reazioni dei figli, sottolineando quanto siano riservati: “Uno dei due si è molto commosso, invece l’altro non ha commentato. Ma non mi stupisce: sono entrambi molto riservati e discreti, quindi anche se si fosse emozionato non credo me lo avrebbe detto”.

L’indole dei due ragazzi, lontana dai riflettori, riflette la loro scelta di costruirsi una carriera autonoma; solo Emanuele Berardi si è mostrato occasionalmente in pubblico, come sul red carpet del film Shukran.

Con questa performance, Barbara d’Urso ha messo in scena non solo la forza di una madre, ma anche la sua umanità e capacità di commuovere, dimostrando che dietro il personaggio pubblico c’è una donna profondamente innamorata dei propri figli.