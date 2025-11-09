Ballando, nuovo botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso: "Q...

Ballando con le Stelle: il nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso tra emozioni e critiche.

Il rapporto tra genitori e figli è spesso fatto di emozioni complesse, momenti di gioia ma anche di difficoltà e incomprensioni. Questo tema è stato al centro della settima puntata di Ballando con le Stelle, dove Barbara D’Urso ha deciso di raccontare la propria esperienza di madre attraverso una coreografia intensa e personale. La performance ha suscitato reazioni contrastanti: mentre alcuni membri della giuria hanno apprezzato la delicatezza e la forza emotiva del racconto, Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato critiche.

Gli ascolti della settima puntata di Ballando con le Stelle

Sul fronte ascolti, Canale 5 con Tú Sí Que Vales ha raccolto 3.948.000 spettatori e il 27% di share, confermandosi il programma più seguito della serata. Su Rai 1, Ballando con le Stelle ha ottenuto 2.867.000 spettatori pari al 23.7% di share, un risultato stabile ma inferiore alla concorrenza.

“Una sceneggiata, e quella mano tremante..”. Ballando, nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha acceso la pista di Ballando con le Stelle con una coreografia che raccontava il suo rapporto complesso con i figli. La conduttrice, visibilmente emozionata, ha condiviso momenti intimi della sua vita: “Una mamma invecchia e diventa fragile. A volte aspetta la telefonata di un figlio, ma lui ha tante cose da fare e si dimentica di chiamarla. Si dimentica di lei”.

La conduttrice ha anche ripercorso le difficoltà della sua separazione e della gestione della maternità da sola: “Quando avevano 5 e 7 anni, mi sono dovuta separare dal loro padre. Mi sono trovata sola con loro due. Ho dovuto imparare a fare la mamma, non avendone avuta una non sapevo come fare”.

La performance ha raccolto l’approvazione della giuria, ma Selvaggia Lucarelli non ha nascosto il suo dissenso: “Un po’ sceneggiato, un po’ troppo barocco”. La giornalista ha criticato in particolare il finale del ballo, dove Barbara D’Urso interpretava il tremore di un’anziana mamma: “La manina tremante era davvero ridondante, era bruttissima”.

Barbara ha replicato difendendo il gesto e spiegando il suo punto di vista: “Pensa, è la cosa che mi è piaciuta di più“.

Per smorzare la tensione, Lucarelli ha aggiunto con ironia: “Ho capito che abbiamo una cosa in comune… i nostri figli non ci chiamano, ci ignorano”.