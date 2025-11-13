Sabato sera si accende la pista di Ballando con le Stelle con ospiti pronti a sorprendere il pubblico. Tra nomi amatissimi e debutti attesissimi, Milly Carlucci conferma la sua capacità di trasformare ogni puntata in un vero evento televisivo, tra danza, ironia e spettacolo. Ecco l’ospite più atteso.

Il prossimo ballerino per una notte: tra danza e promozione televisiva a Ballando con le Stelle

Dopo attrici e volti noti come Claudia Gerini, Claudia Pandolfi e Monica Guerritore, il prossimo ospite speciale di Ballando con le Stelle sarà il giornalista sportivo Pierluigi Pardo. Affiancato dalla maestra Rebecca Gabrielli, Pardo si cimenterà in una performance che potrebbe influenzare significativamente il tesoretto della gara. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da Milly Carlucci, che ne ha sottolineato simpatia, estro e intelligenza, elementi che promettono una puntata divertente e coinvolgente.

La sua presenza ha anche uno scopo promozionale: il conduttore sarà voce narrante della nuova stagione de Il Collegio.

Ballando con le Stelle, la tattica di Milly Carlucci: ecco l’ospite più atteso

Con la sua eleganza e simpatia, Caterina Balivo sarà protagonista sul palco di Ballando con le Stelle in una delle prossime puntate. Dopo anni di inviti e anticipazioni, la conduttrice de La volta buona avrebbe finalmente accettato la sfida di diventare “ballerina per una notte”.

La partecipazione della conduttrice rappresenta la chiusura di un cerchio: da ospite dei protagonisti dello show a vera protagonista della pista, promettendo un mix di ironia, leggerezza e spettacolo, perfettamente in linea con la formula vincente di Milly Carlucci. Questa anticipazione è stata lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia tramite la sua newsletter.