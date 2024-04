La rissa è scoppiata tra i genitori che stavano assistendo alla partita tra il Napoli Calcio e il Parma Calcio.

Napoli, rissa tra genitori durante la partita di calcio

Domenica 21 aprile si è disputata la partita del campionato Under 16, presso il centro sportivo Kennedy. Durante il match tuttavia gli animi si sono scaldati, soprattutto quelli dei genitori che si trovavano sugli spalti per fare il tifo. All’improvviso è scoppiata una discussione e poi una rissa, per cause che sono ancora da accertare. Nella colluttazione è rimasto ferito un uomo di 54 anni, che è stato colpito violentemente al volto. Il genitore, residente a Cadelbosco di Sopra in provincia di Reggio Emilia, è stato accompagnato all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Secondo il referto, l’uomo ha riportato la “frattura chiusa delle ossa nasali e abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione“, con una prognosi di sette giorni e sette punti di sutura.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il centro sportivo in via Camillo Guerra ai Camaldoli nel Napoletano è stato prontamente raggiunto dai carabinieri della compagnia Vomero, che ora avranno il compito di indagare sull’accaduto cercando di determinare che cosa abbia fatto scattare la lite. Sul caso è stata aperta un’indagine.