Scurati legge il monologo a Napoli

Nel contesto de La Repubblica delle Idee, in corso a Napoli, lo scrittore Antonio Scurati ha ricevuto un caloroso applauso per la lettura del suo monologo, suscitando emozioni e riflessioni tra il pubblico presente.

Il monologo bloccato dalla Rai

L’incontro segna il primo evento al quale Scurati partecipa dopo che il suo monologo sul 25 aprile è stato bloccato dalla Rai. Il testo, inizialmente previsto per essere letto dallo stesso scrittore durante la trasmissione “CheSarà” su Rai3, è stato invece presentato da Scurati in persona a Napoli, ricevendo una reazione positiva da parte degli spettatori.

“Populismo e fascismo. Mussolini oggi”

L’evento, intitolato “Populismo e fascismo. Mussolini oggi”, ha visto la partecipazione di Scurati, il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari e Raffaella Scuderi nel suggestivo contesto del Cortile d’onore di Palazzo Reale. Durante l’incontro, Scurati ha condiviso le sue riflessioni sul tema. Scurati ha parlato della sua esperienza personale di fronte alla controversia generata dal suo monologo, definendola una situazione difficile e dolorosa. Ha sottolineato di essere stato oggetto di pesanti attacchi personali, ritrovandosi al centro di una polemica politico-ideologica che lo ha colpito profondamente.

La reazione di Scurati

Nonostante le difficoltà incontrate, Scurati ha dichiarato di non volersi presentare come una vittima. Ha descritto le emozioni e le paure che ha provato dopo l’accaduto, evidenziando come la sua vita sia cambiata in seguito agli eventi recenti. Pur manifestando una certa tensione per le critiche ricevute, ha ribadito la sua volontà di non assumere il ruolo di vittima.