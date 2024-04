La polemica riguardante la Rai e il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile continua a tenere banco, senza che l’azienda televisiva abbia ancora fornito una versione definitiva della vicenda.

La risposta di Meloni alla sinistra e la pubblicazione del testo

A intervenire nella disputa, in modo singolare, è stata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha deciso di pubblicare sui suoi profili social il testo integrale del monologo che Scurati avrebbe dovuto recitare a Chesarà… su Rai3 e che era indirizzato proprio a lei. Meloni attribuisce alla sinistra la responsabilità della polemica sulla presunta censura del monologo, sottolineando che la Rai avrebbe rifiutato di pagare 1800 euro per un minuto di monologo. Pur senza conoscere la verità sui fatti, Meloni decide di rendere pubblico il testo del monologo per due motivi principali: il suo dissenso nei confronti della censura e il desiderio di consentire agli italiani di giudicare liberamente il contenuto.

Critiche e contestazioni dall’opposizione

L’iniziativa di Meloni ha scatenato reazioni contrastanti da parte dell’opposizione. Matteo Orfini del Partito Democratico critica il fatto che Meloni non abbia riconosciuto pubblicamente i valori dell’antifascismo, mentre Riccardo Magi di +Europa definisce la mossa della Presidente del Consiglio come un trionfo dell’ipocrisia. Francesco Verducci, senatore del PD, accusa Meloni di delegittimare e diffamare Scurati attraverso un linciaggio mediatico.