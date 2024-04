La terra continua a tremare in Emilia-Romagna e in particolare nella provincia di Parma dove, nell’ultimo periodo, continue scosse non lasciano tranquilla la popolazione. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito l’area tra Parma e Reggio Emilia questa mattina.

Terremoto in Emilia-Romagna: trema la terra a Parma e Reggio Emilia

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.0 sulla scala Richter si è appena abbattuta vicino a Parma e in particolare nei pressi del comune di Vetto. L’ipocentro del terremoto è stato stimato, dagli esperti dell’INGV ad una profondità di circa 24 chilometri. Il sisma è stato percepito tra le grandi città emiliane di Parma e di Reggio Emilia, quando erano da poco passate le ore 6 di questa mattina.

Terremoto in Emilia-Romagna: i danni

Fortunatamente, al momento, le autorità hanno confermato e rassicurato la popolazione in allerta. Per ora, infatti, non si registrano danni a persone o cose. Secondo i dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta monitorando la situazione: nelle ultime settimane si era tanto parlato di un vero e proprio sciame sismico che si era abbattuto sull’area in questione.