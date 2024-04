Paura lungo la costa di Siracusa dove, nella notte tra domanica 7 e lunedì 8 aprile 2024, si è verificato un terremoto di magnitudo 3.3. L’INGV ha localizzato l’epicentro in mare e l’ipocentro a una profondità di circa 30 km. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose anche se il sisma è stato avvertito distintamente in tutto il catanese.

Terremoto al largo di Siracusa: i dati

Il movimento tellurico si è verificato poco dopo l’1 di notte al largo delle coste italiane di Siracusa, in Sicilia. L’epicentro è stato localizzato a 78 km dal comune e, considerando intensità e profondità, molti cittadini hanno sentito nitidamente il sisma. Sono infatti molte le testimonianze comparse sui social network di siciliani che hanno raccontato di essere stati svegliati nel cuore della notte dal terremoto.

Terremoto al largo di Siracusa: i precedenti

Le autorità locali stanno vigilando attentamente sulla situazione dopo l’evento sismico nel Mar della Sicilia, monitorando costantemente l’attività sismica e fornendo aggiornamenti regolari sulle misure di sicurezza consigliate. I terremoti in quell’area non sono affatto eventi isolati e spesso, in passato, se ne sono verificati molti anche di intensità superiore a quello registrato nel corso della notte appena trascorsa.