Alessandro Meluzzi, lo psichiatra, rimane in gravi condizioni dopo un’ischemia cerebrale avvenuta nel suo studio di Cesena il 2 dicembre, che lo ha portato all’ospedale Bufalini.

Alessandro Meluzzi: le sue attuali condizioni di salute

Al momento è in rianimazione con condizioni gravi ma stabili, secondo i media locali. Il malore è stato segnalato da un paziente a Rimini, portando Meluzzi all’ospedale Infermi e successivamente alla Neurochirurgia del Bufalini, dove è stato sottoposto con successo a un’operazione d’urgenza. Nonostante l’esito positivo, la prognosi rimane riservata. Colpito da un’emorragia cerebrale causata dall’alta pressione sanguigna, Meluzzi è in attesa di miglioramenti mentre è ancora in rianimazione.

Alessandro Meluzzi, il volto noto della tv

Noto per le sue apparizioni televisive sulla cronaca nera, Meluzzi, nato a Napoli, ha vissuto sulla riviera romagnola, mantenendo la sua attività.

Raggiungendo la notorietà attraverso frequenti apparizioni televisive in programmi dedicati alla cronaca nera, Alessandro Meluzzi è diventato un volto familiare nei media. Il lungo intervento operatorio ha fortunatamente avuto esito positivo, e attualmente si attendono ulteriori aggiornamenti positivi sullo stato di salute di Alessandro Meluzzi.