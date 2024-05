Grande tensione, questa mattina, giovedì 23 maggio, su un volo della Ita Milano-Catania per un bird strike.

Bird strike per un volo Milano-Catania: ecco cosa è successo

Poco dopo il decollo dall’aeroporto di Milano Linate, avvenuto alle 12:21, il comandante ha informato i passeggeri del rientro a Milano per un atterraggio di emergenza, dopo l’impatto con uno stormo di uccelli, che poi si è svolto senza gravi conseguenze alle 12.40.

Fortunatamente, nessuno dei passeggeri o dei membri dell’equipaggio ha riportato ferite, solo molta paura.

I passeggeri del volo AZ1713, sono stati riprogrammati con una nuova partenza sempre da Linate verso Catania nel primo pomeriggio, intorno alle 17.

Pericolosità e prevenzione contro i bird strike

Un impatto a bassa velocità di un piccolo uccello, può causare danni relativamente lievi o nulli, mentre un impatto ad alta velocità può causare danni importanti e anche pericolosi guasti al velivolo, tanto da compromettere la sicurezza di chi vi è a bordo.

Per prevenire l’impatto dei velivoli con un singolo esemplare o con uno stormo di uccelli, gli aeroporti mettono in campo una serie di accorgimenti, tra cui dispositivi che sfruttano il suono o la luminosità per far sì che gli animali stiano lontani dalle piste di decollo e di atterraggio.

Le probabilità di incidenti aumentano in corrispondenza dei periodi migratori, come tra fine estate / inizio autunno e fine inverno / inizio primavera.