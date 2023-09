Cos'è il Bird Strike, ovvero l'impatto fra velivoli e uccelli che sempre più di frequente si verifica in quota?

Cos’è il Bird Strike? Solitamente non causa troppi danni ma in questo caso, si pensa abbia portato all’incidente delle Frecce Tricolori a Torino.

L’incidente di Torino causato forse dal Bird Strike

È facilmente intuibile dal nome, la natura di questo fenomeno. Il Bird Strike è l’impatto del velivolo con uno stormo di uccelli.

Stando all’ipotesi principale, sarebbe questa la causa della perdita di controllo del velivolo delle Frecce Tricolori a Torino.

Il pilota si è catapultato fuori dal Pony 4, questo però si è schiantato su una vettura con a bordo una famiglia che rientrava a casa, uccidendo la piccola Laura di soli 5 anni.

Si attendono ancora conferme ma probabilmente proprio lo scontro con gli uccelli avrebbe portato al disastro.

Nel pomeriggio di sabato 16 settembre il mezzo acrobatico dell’Aeronautica è caduto poco dopo essere decollato dall’aeroporto di Caselle. Un testimone ha raccontato quei momenti terribili e la Procura di Ivrea ha aperto un’indagine per far luce sulle cause.

Sono due le piste più accreditate, quella del guasto al motore o appunto quella del Bird Strike, ovvero l’impatto imprevisto con i volatili.

Questo solitamente non crea danni ma stavolta ha portato a conseguenze drammatiche. A volte può capitare che il fenomeno danneggi pesantemente il motore.

Il Bird Strike viene inquadrato nel Wildlife Strike, un termine che racchiude l’impatto degli aerei con qualsiasi specie faunistica selvatica. Il primo incidente avvenne nel 1905. Ad oggi, sono morte 724 persone nel mondo e 587 aerei sono andati distrutti, per queste cause.

Negli aeroporti ci sono specifici piani per limitare la presenza di fauna proprio perché la maggior parte di questi incidenti avviene poco dopo il decollo, come in questo caso.