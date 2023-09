Incidente Frecce Tricolori: il papà della piccola vittima ha fatto di tutto per salvare la figlioletta, portandola fuori dall'auto in cui si trovava assieme alla sua famiglia.

Emergono aggiornamenti sull’incidente delle Frecce Tricolori avvenuto a Torino, nel quale ha perso la vita una bambina di 5 anni. Il papà della bambina, deceduta dopo essere rimasta intrappolata nel veicolo in fiamme su cui viaggiava assieme alla famiglia ha tentato di tutto pur di salvarle la vita. L’uomo non ce l’ha fatta e nel tentativo si è inoltre ustionato le mani; di conseguenza è stato portato in ospedale per le opportune cure.

Incidente Frecce Tricolori: al momento dello schianto la bimba guardava il cielo

Al momento dello schianto, la bimba era seduta sul suo seggiolone in auto, mentre guardava il cielo infuocato a causa della caduta del velivolo. FanPage descrive tale scena, durata pochi istanti, come se “fosse il disegno strampalato di un pittore un po’ distratto”. La bimba è morta dopo che l’aereo si è schiantato sull’auto.

Incidente Frecce Tricolori: il racconto del padre della piccola vittima

Il padre della bambina, che era a bordo dell’auto, ha raccontato di aver udito un forte rumore, ma non è stato in grado di fornire ulteriori dettagli ai soccorritori a causa dello stato di shock in cui si trova.

Incidente Frecce Tricolori: papà della bimba sotto osservazione

Attualmente, il 48enne è sotto osservazione medica con una prognosi di 20 giorni ed ha subito ustioni su circa il 4% del suo corpo, in particolare sul palmo della mano sinistra. Nell’auto c’erano anche il fratellino di 12 anni della bambina deceduta e la madre. Dopo l’impatto con l’aereo, l’auto si è capovolta e ha preso fuoco, rendendo la situazione ancora più drammatica.