Incidente Frecce Tricolori, il cordoglio di Crosetto: "Il dolore è profondo"

In virtù del drammatico incidente delle Frecce Tricolori nel quale una bambina di soli 5 anni ha perso la vita, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso il suo cordoglio per quanto avvenuto. In una nota ha così dichiarato: “Il personale della Difesa ed il Ministro esprimono il più profondo cordoglio per la tragedia avvenuta nell’area di Torino Caselle”.

Incidente Frecce Tricolore, Crosetto: “La Difesa esprime vicinanza ai familiari”

Il ministro della Difesa, nel proseguire con il comunicato ha evidenziato lo shock che ha seguito questo drammatico avvenimento: “La notizia ci lascia attoniti ed è profondo il dolore per il tragico incidente di volo di un componente delle Frecce Tricolori il cui velivolo nel precipitare ha drammaticamente coinvolto un veicolo con a bordo una famiglia. Nell’impatto è deceduta una bambina di 5 anni mentre un altro familiare ha riportato importanti ustioni”.

Ha poi aggiunto: “La Difesa esprime la propria vicinanza ai familiari consapevole che ci sono perdite incolmabili e che mai vorrebbe ricevere tali notizie e nel chiudersi in un rispettoso e dovuto silenzio, ha messo a disposizione ogni risorsa e capacità per la gestione dell’emergenza e a supporto di eventuali persone coinvolte”.

Tajani: “Prego per la piccola che perso la vita”

Tra i commenti su questa terribile tragedia è arrivato anche quello del ministro degli esteri, Antonio Tajani: “Sono profondamente addolorato per la tragedia accaduta nel torinese. Prego per la piccola di soli 5 anni che ha perso la vita a causa di un tragico incidente. Prego per la sua famiglia e per il pilota dell’Aeronautica che si è miracolosamente salvato”. Così invece il presidente della Regione Piemonte, Cirio: “Con profondo dolore la Regione Piemonte si stringe alla famiglia e alle persone coinvolte in questa immane tragedia”.

Non ultimo anche l’Aeronautica Militare, attraverso una nota diramata sui canali ufficiali ha dichiarato: “Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutta l’Aeronautica militare, “sgomento ed attonito per quanto accaduto nel pomeriggio di oggi sull’aeroporto di Torino Caselle, si stringe alla famiglia della bambina rimasta vittima dell’incidente aereo occorso ad un velivolo delle Frecce Tricolori”. “Attendiamo con speranza e fiducia aggiornamenti sulle condizioni del secondo bambino e dei genitori”.