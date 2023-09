Le forze dell’ordine hanno ascoltato in queste ore un testimone del tragico incidente nel Torinese, dove un velivolo delle Frecce Tricolori si è schiantato vicino all’aeroporto di Caselle, travolgendo e uccidendo una bambina di 5 anni.

Incidente Frecce Tricolori: i genitori della bimba morta sono sotto shock

I genitori sono ancora sotto shock per quanto accaduto. Erano in macchina con i due figli quando improvvisamente un velivolo delle Frecce Tricolori si è schiantato travolgendo la vettura e uccidendo la loro bambina di 5 anni.

Laura è stata avvolta dalle fiamme e non c’è stato nulla da fare per lei. Il figlio maggiore ha riportato molte ustioni, così come i genitori Paolo e Veronica nel tentativo di salvare la piccola.

Le fiamme si sono sviluppate rapidissime intorno all’auto con cui stavano ritornando a casa, a San Francesco al Campo, proprio dietro la pista aeroportuale.

Il racconto del testimone dell’incidente delle Frecce Tricolori

Un testimone, Mauro, che abita proprio in quella zona ha descritto quegli attimi. Prima ha sentito un boato enorme, poi ha visto la straziante scena dei genitori che provavano a salvare la figlioletta dalle fiamme. Qui le dichiarazioni dell’uomo:

Ho sentito un grande botto dal bagno e quando sono sceso ho visto le fiamme, mi sono avvicinato e ho visto i genitori disperati perché non erano riusciti a tirar fuori la bambina. […] Queste cose non dovrebbero succedere. […]Ho visto anche il pilota, sembrava disperato, poi dopo un quarto d’ora sono arrivati i Vigili del Fuoco. […] So che il figlio va a scuola con mio figlio” ha concluso l’uomo.

Le indagini sull’incidente delle Frecce Tricolori

Intanto i carabinieri stanno conducendo le indagini per capire cosa sia successo in quota. Sembra che il velivolo Pony 4 si sia scontrato con uno stormo di uccelli, ma per il momento è soltanto una delle ipotesi possibili.

In seguito il motore si sarebbe spento e il velivolo, diventato ingovernabile, è precipitato. L’altra teoria è che il velivolo abbia avuto un guasto al motore.