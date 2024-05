Giulia Tagliapietra, conosciuta come “l’immensamente Giulia” della canzone “Dedicato a te” de Le Vibrazioni, è morta a soli 46 anni. La notizia è stata data da Francesco Sarcina, il cantante della band, che ha condiviso sui social un commovente post accompagnato da un’immagine del video girato a Milano.

Addio a Giulia Tagliapietra: morta la protagonista del celebre brano delle Vibrazioni

L’identità di Giulia era sempre rimasta riservata: sposata e con due figli, era malata da tempo.

Nel suo post su Instagram, Sarcina ha scritto: “In più di un’occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire con ‘lucente armonia’. Mi ricordo che pensai: ‘ma come fate a non capire?’. Poi ho capito che per coglierne il significato, bisognava conoscere Giulia. Ora è parte della lucente armonia, lasciando immensità nei cuori di chi l’ha conosciuta. Ma lascia anche tanto dolore, perché è difficile dare un senso alla perdita così prematura di una gioia della natura come è sempre stata. Una madre e un fratello perdono una figlia e una sorella, un marito e due figli perdono una moglie e una madre amorevole. Io non riesco a trattenere le lacrime, non oso immaginare il dolore della sua famiglia. Li amerò per sempre come ho sempre amato Giulia. Il dolore di non essere riuscito a salutarla e dirle quanto bene le voglio è grande.

Ma un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana. Con amore vero ed eterno”. In un’intervista al “Corriere della Sera”, Sarcina aveva parlato di Giulia, ricordando il loro passato: “Avevo vent’anni e l’ho lasciata. Mi amava tanto, ci rimase davvero male. Ho fatto soffrire, ma ho pagato con le pene dell’inferno. Dopo una relazione sbagliata, tornai da Giulia e le scrissi una canzone: ‘Sai… certe volte accade ci sia bisogno di andar via e lasciare tutto al fato…”.

L’addio a Giulia Tagliapietra lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata, ricordata per la sua “lucente armonia” che continuerà a vivere nei ricordi di tutti.