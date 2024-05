In via Bruno De Finetti, a Roma, è stato trovato morto un uomo: il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 maggio, in zona Laurentina, nel quadrante Sud della Capitale.

Roma, trovato uomo morto: ipotesi malore

A dare l’allarme, intorno alle ore 16, è stato un passante che ha notato l’uomo riverso a terra, che non rispondeva e ha chiamato il 112, chiedendo l’intevento di un’ambulanza. L’uomo era a terra, privo di sensi, molto probabilmente a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Eur della polizia locale. Per agevolare le operazioni di soccorso e il lavoro delle forze dell’ordine, via Bruno De Finetti è stata temporaneamente chiusa al traffico dei veicoli all’altezza della rotatoria di via Gian Antonio Maggio.

Inutili i tentativi per salvargli la vita

Una volta giunto sul posto, il personale medico ha cercato di rianimare l’uomo: ogni tentativo però è stato vano. Terminati gli accertamenti sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio: l’Autorità Giudiziaria valuterà l’autopsia.

