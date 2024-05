Nella giornata di ieri, 22 maggio, è stata collocata sulla passerella del lungomare di Crotone, una statua raffigurante due esemplari di Foca Monaca, realizzata da Giulio Cosimi Bagada su idea di Marco De Salvo.

La statua della Foca Monaca a Crotone

La statua è stata donata alla città dal Circolo per l’ambiente Ibis Odv di Crotone e Gruppo Foca Monaca APS di Roma ed accettata con delibera, su proposta dell’assessore all’Ambiente Angela Maria De Renzo, dall’Amministrazione comunale.

La scultura rappresenta uno l’animale raro che, secondo ultimi studi e avvistamenti, negli ultimi anni è tornato a ripopolare la costa crotonese.

La statua raffigura una mamma foca con il suo cucciolo: diventa così un simbolo di tutela dell’ambiente con la salvaguardia delle specie protette, del mare e della natura, ma anche di accoglienza e di unione.

Le parole dell’assessore De Renzo

L’assessore De Renzo, durante l’inaugurazione, ha effettuato un ringraziamento speciale al Circolo Ibis e Gruppo Foca Monaca Aps di Roma per la sensibilità che hanno dimostrato nei confronti della città, donando un’opera che esprime valori importanti e fondanti della comunità crotonese, da trasmettere alle future generazioni.

«Resta un simbolo non solo di tutela ambientale, ma vuole rappresentare il sentimento di accoglienza che distingue la comunità crotonese».

Comunità con statue simili

Altre comunità che hanno accolto simili statue includono Marettimo, Komiza nell’isola di Vis in Croazia, Othoni in Grecia, Gibilterra e Caprera in Sardegna.