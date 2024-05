Ucraina: Conte, 'no a invio a oltranza di armi, no a terza guerra mondiale'

Ucraina: Conte, 'no a invio a oltranza di armi, no a terza guerra mondia...

Ucraina: Conte, 'no a invio a oltranza di armi, no a terza guerra mondia...

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "La sanità in Italia è un disastro, abbiamo bisogno di più risorse ma è difficile trovarle se abbiamo un patto di stabilità che ci impone un taglio annuo di 13 miliardi. Noi siamo l'unico partito che ha votato contro il patto e...

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "La sanità in Italia è un disastro, abbiamo bisogno di più risorse ma è difficile trovarle se abbiamo un patto di stabilità che ci impone un taglio annuo di 13 miliardi. Noi siamo l'unico partito che ha votato contro il patto e siamo lunico partito che vota contro l'invio ad oltranza di nuovi investimenti militari. Non vogliamo questa corsa al riarmo, non vogliamo la terza guerra mondiale". Così Giuseppe Conte a margine di una iniziativa elettorale a Monterotondo.