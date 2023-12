Lo psichiatra Alessandro Meluzzi operato per un'ischemia cerebrale: intervent...

Attimi di apprensione per Alessandro Meluzzi. Come sta il professore dopo l'intervento.

Momenti difficili per Alessandro Meluzzi che è stato ricoverato dopo essere stato colpito da una ischemia cerebrale. Il professore è attualmente sotto osservazione medica per 48 ore. Stando a quanto si apprende, Meluzzi ha accusato un malore nel pomeriggio di sabato 2 dicembre. Molti i post sui social di supporto al professore e psichiatra a cominciare dall’eurodeputata Francesca Donato che ha scritto: “Sono addolorata e preoccupata dalla notizia dell’ischemia che ha colpito il caro amico Prof. Alessandro Meluzzi. Attendo con ansia notizie sul decorso post operatorio, pregando che superi al meglio questo difficile momento. Forza Alessandro!”.

Come sta Alessandro Meluzzi

Il professore e psichiatra – scrive Imola Oggi – stava ricevendo alcuni pazienti nel suo studio di Imola quando ha accusato un malore. L’esperto è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale di Cesena dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Residente ad Albugnano, nel Monferrato, Meluzzi è stato sospeso dall’ordine dei medici a ottobre 2021 per aver scelto di non rispettare l’obbligo vaccinale previsto durante il periodo di emergenza sanitaria.

Chi è Alessandro Meluzzi

Deputato di Forza Italia dal 1994 al 1996 e Senatore dal 1996 al 2001, Meluzzi ha collaborato in qualità di autore con diverse trasmissioni televisive sia per Rai che per Mediaset. È stato inoltre consulente della difesa di Rudy Guede e di Massimo Bossetti. Scomunicato dalla curia romana nel 2011, si è avvicinato alla chiesa ortodossa autocefala italiana del quale è stato poi ordinato primate d’Italia.