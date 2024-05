Nicola Zingaretti ha partecipato alla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” su Rai Radio1. Durante l’intervista ha approfondito in modo particolare l’importanza della prevenzione.

Zingaretti rivela: “Ho avuto un tumore”

Il candidato alle elezioni europee per il Partito Democratico ha raccontato di alcuni problemi di salute, con cui ha dovuto fare i conti recentemente. L’ex governatore del Lazio ha rivelato di essere stato colpito da un tumore, che è stato individuato durante un normale controllo dei nei. Fortunatamente è stato prontamente trattato, scongiurando così conseguenze più gravi.

L’importanza della prevenzione

L’episodio ha causato non poca preoccupazione al politico, che ha compreso a pieno l’importanza della profilassi. “Voglio dire a tutti di fare l’esame dei nei prima che arrivi l’estate” ha dichiarato durante la trasmissione “io l’ho fatto l’anno scorso, casualmente quasi, ho scoperto che uno era un tumore maligno, un melanoma, e l’ho tolto per fortuna. Sono qui a parlare grazie a quella scelta, la prevenzione è fondamentale“.

La promessa per le elezioni europee

Zingaretti si è quindi soffermato sulle prossime europee, in programma per l’8 e il 9 giugno 2024. “È possibile perché stanno governando veramente male” ha commentato, rispondendo alla domanda sulla possibilità che il Partito Democratico superi Fratelli d’Italia. Ha poi concluso con una promessa: “Se superiamo FdI e diveniamo il primo partito italiano mi tingo in diretta da voi una ciocca di capelli, quelli che mi sono rimasti almeno, di rosso“.