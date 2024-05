Una giornata storica per Messina, l'inaugurazione del Parco Aldo Moro, frutto di un lavoro impegnativo e ambizioso avviato con l’Amministrazione De Luca

Il taglio del nastro per il nuovo Parco Aldo Moro ha segnato un momento storico per Messina. Il sindaco Federico Basile ha celebrato il completamento del progetto di riqualificazione, avviato con l’Amministrazione De Luca e portato a termine con successo dall’attuale amministrazione.

Messina, l’inaugurazione del Parco Aldo Moro: “Momento storico”

Questo parco, parte del programma ForestaMe, rappresenta un impegno concreto per rinaturalizzare e recuperare le aree verdi pubbliche della città, offrendo benefici e servizi innovativi per i cittadini.

Il Parco Aldo Moro, finanziato con 2 milioni di euro, offre una vasta gamma di servizi e attività per soddisfare le esigenze di tutti, dalle famiglie agli amanti degli animali e agli appassionati di sport. Con prati all’inglese, aree giochi, punti ristoro e vedute panoramiche dello Stretto, il parco è progettato per essere un luogo di incontro e svago per tutta la comunità.

Parco Aldo Moro, l’inaugurazione a Messina: “Momento storico”

La riqualificazione ha incluso la valorizzazione dei resti storici presenti nel parco, insieme a un aumento significativo del patrimonio vegetale, favorendo la biodiversità e creando aree di ombreggiatura. Gli spazi ricreativi e le aree per l’attività fisica sono integrate armoniosamente con gli arredi urbani, offrendo un ambiente polifunzionale e inclusivo.

Il sindaco Basile ha sottolineato l’importanza di avere un ulteriore polmone verde per la città, creando spazi comunitari sostenibili e attrattivi. Il nuovo Parco Aldo Moro si aggiunge alla riqualificata villa Dante, offrendo agli abitanti di Messina luoghi di socializzazione e relax in una città che continua a evolversi verso una dimensione sempre migliore e più accogliente.