Mattarella all’inaugurazione di PizzAut a Monza nella giornata dedicata all’autismo

Mattarella all’inaugurazione di PizzAut a Monza nella giornata dedicata all...

Mattarella all’inaugurazione di PizzAut a Monza nella giornata dedicata all...

Mattarella all’inaugurazione di PizzAut a Monza nella giornata dedicata all...

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all’inaugurazione della seconda sede di PizzAut a Monza, la pizzeria in cui lavorano ragazzi affetti da sindrome autistica, organizzata proprio in concomitanza con la Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo.

Mattarella inaugura PizzAut a Monza nella giornata dedicata all’autismo

Apre ufficialmente la seconda sede di PizzAut. Dopo il locale di Cassina de’ Pecchi, un nuovo punto ristoro è stato creato a Monza. La pizzeria è nota in quanto offre posti di lavoro a ragazzi affetti da sindrome autistica.

All’inaugurazione del secondo locale di PizzAut a Monza, organizzata nella Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, ha partecipato il Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha tagliato il nastro per poi visitare il nuovo ristorante e assaggiare alcune delle pizze in menù insieme ai ragazzi. Tra le pizze preparate, inoltre, ce ne è stata una speciale dedicata alla Costituzione e all’Articolo 1.

Nel corso della visita all’interno della pizzeria, sono state evidenziate tutte le principali caratteristiche del posto: sono, ad esempio, assenti spigoli al fine di consentire ai lavoratori di operare in sicurezza.

Per l’inaugurazione, l’ingresso di PizzAut è stato ornato con un arco di palloncini tricolore per accogliere Mattarella, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone, il vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Milano Giovanni Raimondi e il fondatore di PizzAut Nino Acampora.

Al presidente della Repubblica, i ragazzi di PizzAut hanno detto: “Presidente sei uno di noi”. La scritta “Mattarella uno di noi”, poi, è stata anche stampata su un grembiule da cucina regalato al Capo dello Stato.

Serviti prodotto confiscati alla criminalità autorizzata e il ritratto di Mattarella

Una volta a tavola, sono stati serviti prodotti giunti dai terreni confiscati alla criminalità organizzata. Non solo è stato servino vino sequestrato ma anche altri prodotti per realizzare le pizze come la mozzarella di bufala e il pomodoro.

A seguito dell’inaugurazione, due ragazzi autistici firmeranno il loro contratto di lavoro. Una di loro si chiama Beatrice Tassone, 18 anni. La ragazza, che è stata assunta a tempo indeterminato da Coop Lombardia per lavorare con PizzAut, ha una passione per i manga giapponesi e ama disegnare. Per questo motivo, ha realizzato un ritratto di Mattarella, consegnato al presidente della Repubblica proprio durante l’evento. Nel disegno, Mattarella è rappresentato con il grembiule da pizzaiolo, indossato sopra un completo con tanto di cravatta.