I cittadini del Friuli Venezia Giulia torneranno in queste ore alle urne per eleggere il loro nuovo presidente di Regione e i membri del relativo Consiglio regionale. Le Regionali friulane sono in programma quest’oggi, domenica 2 aprile, e domani, lunedì 3. Ecco la lista dei candidati che si contenderanno la vittoria e gli aggiornamenti sull’affluenza.

I candidati alle regionali in Friuli Venezia Giulia

Il primo candidato è il presidente uscente Massimiliano Fedriga, a capo della conferenza delle Regioni e da anni fiero rappresentante della Lega.

Contro di lui altri due candidati dell’opposizione: da un lato c’è la figura di Massimo Moretuzzo, che si presenta in rappresentanza di Partito Democrativo e Movimeno 5 Stelle e Alessandro Maran in rappresentanza dell’accordo fra Terzo Polo e +Europa.

C’è infine una quarta candidata indipendente, Giorgia Tripoli.

L’affuenza alle urne è stata fino alle ore 12 dell’11,36% rispetto agli aventi diritto, ovvero un totale di 126.044 votanti su 1.109.395 iscritti.

Rispetto alle precedenti Regionali in Friuli si tratta di un importante calo: alle consultazioni del 2018, in cui però si votò per un solo giorno, l’affluenza alle ore 12 aveva raggiunto il 18,07%.

Tra oggi e domani i cittadini del Friuli, inoltre, voteranno per il rinnovo di 24 sindaci e relativi consigli comunali, tra cui quello di Udine.