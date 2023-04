Gennaro Sangiuliano contro Ultima Generazione dopo gli atti di Roma: "Sistematica azione di vandalismo del nostro patrimonio artistico e culturale"

Gli attivisti hanno gettato del liquido nero nella fontana della Barcaccia per protestare contro le attuali politiche ambientali.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha condannato le azioni del movimento Ultima Generazione. “Chi imbratta, rovina, deturpa, deve pagare anche i danni”, ha dichiarato, dopo che gli attivisti sabato 1° aprile 2023 hanno riempito con del liquido nero la fontana della Barcaccia di Roma per protestare contro le attuali politiche ambientali.

“La protesta della Barcaccia” di Ultima Generazione a Roma “è la goccia che fa traboccare il vaso”

“Direi che ora basta. E basta anche con gli ammiccamenti”, ha commentato Gennaro Sangiuliano, annunciando anche che il ministero si costituirà parte civile nei procedimenti penali contro Ultima Generazione.

“La protesta alla Barcaccia è la goccia che fa traboccare il vaso. È ora di dire basta: siamo davanti ad una sistematica azione di vandalismo del nostro patrimonio artistico e culturale che non c’entra assolutamente nulla con la tutela dell’ambiente. Chi danneggia i nostri beni culturali non può passarla liscia e va punito severamente”, ha detto il ministro, che ha iniziato a lavorare a “una norma che faccia pagare ai responsabili di questi danni gli interventi necessari per il ripristino dei luoghi”.

Sangiuliano ha spiegato di aver avuto un colloquio con il collega della Giustizia, Carlo Nordio, e che è stata avanzata un’ipotesi per cui “chi compie queste azioni in aggiunta alle norme penali che potranno essere inasprite, deve pagare di tasca propria“.

“Le opere d’arte realizzate dagli esseri umani in secoli di storia rientrano nella nozione di ambiente”

Gennaro Sangiuliano si è unito alla condanna già lanciata da molti altri politici italiani verso Ultima Generazione. Gli attivisti hanno risposto che utilizzano vernici lavabili e che anche i liquidi versati nelle fontane non dovrebbero essere dannosi.

“Nella nozione di ambiente non rientrano solo gli elementi naturali, ma anche le opere d’arte realizzate dagli esseri umani in secoli di storia”, ha detto Sangiuliano, che ha chiesto che una commissione di esperti esamini nel dettaglio gli effetti e i presunti danni di quanto fatto a Roma da Ultima Generazione.

