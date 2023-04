Domenica delle Palme e anniversario della morte di Giovanni Paolo II: il ricordo di Zaia

Giornata di doppia importanza oggi per la chiesa cattolica per le Palme e l'anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II: l'omaggio di Luca Zaia

Giornata di doppia importanza oggi, domenica 2 aprile 2023, per la chiesa cattolica. Domenica delle Palme e anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II. Il presidente del Veneto Luca Zaia non manca di omaggiare la memoria del Pontefice defunto.

Luca Zaia su Istagram

Di seguito, il testo che accompagna una foto della salma di Giovanni Paolo II, pubblicata tre ore da Zaia sul suo account Instagram personale: «Un pontificato durato 27 anni, uno dei più lunghi della storia (iniziato dopo quello di Papa Luciani, il più breve), si chiudeva il 2 aprile 2005. Oggi, domenica delle Palme, ricordiamo la morte di Papa Giovanni Paolo II, per tantissimi Santo già in vita. In quel 2 aprile 2005, il pontefice si spegneva abbracciato da una piazza San Pietro gremita di fedeli che lo accompagnavano nelle sue ultime ore. Era stato il Papa che aveva combattuto il nazismo, poi il comunismo, poi la mafia, portando la parola «pace» in tutti i suoi viaggi nel mondo. Non si era arreso nemmeno davanti alla malattia che poco a poco lo aveva consumato, dando testimonianza di infinita fede anche nella sofferenza. Un ricordo e una preghiera per lui, che ha amato molto il Veneto e le nostre Dolomiti».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Zaia (@zaiaufficiale)

Intanto Francesco è rientrato in Vaticano

Ha ringraziato medici e infermieri ed è andato via dal Policlinico Agostino Gemelli dicendo: «Ci vuole tenerezza con i malati perché, quando si è malati, si è capricciosi». Poi, un annuncio che ha messo fine alle indiscrezioni infondate: «Domani celebrerò la domenica delle Palme». Papa Francesco è tornato.