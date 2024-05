Incendio in un cantiere nautico a Fiumicino: 4 barche vengono divorate dalle fiamme

Nessuna persona è stata ferita e al momento sono iniziate le indagini per capire precisamente le cause che hanno portato a questo incendio.

L’incendio è avvenuto nella mattina di oggi, 13 maggio, in un cantiere nautico sito in via della Scafa, a Fiumicino. Fortunatamente nessuna persona sembra essere rimasta coinvolta e le fiamme hanno distrutto in tutto quattro imbarcazioni dalla grandezza variabile che va dai 12 ai 18 metri. Al momento sono in corso gli accertamenti per capire le esatte dinamiche di quanto accaduto.

4 barche date alle fiamme

L’incendio è scoppiato questa mattina presto e la prima squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 5:40 con la Sala operativa che ha inviato sul posto la squadra di Ostiacon e in supporto l’autobotte, il carro autoprotettori ed il carro schiuma per contenere le fiamme che si stavano espandendo all’interno del cantiere nautico.

Stando a quanto riportato, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio, non ci sono quindi morti o feriti. Solo quattro imbarcazioni sono state distrutte dalle fiamme, parliamo di barche dalla grandezza che va dai 12 ai 18 metri.

Ora che le fiamme sono state domate sono iniziati tutti gli accertamenti del caso per capire precisamente cosa abbia dato il via a questo incendio. Purtroppo per il momento non ci sono informazioni su questo aspetto della vicenda, quindi bisognerà attendere per avere qualche dettaglio in più in merito.