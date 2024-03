Nel porto di Pra’ si è sviluppato un incendio, esploso improvvisamente, in zona Castelluccio dopo le 3 di questa notte 19 marzo.

L’incendio a Genova nel porto di Pra’. Ecco cosa è successo

L’incendio è divampato distruggendo otto imbarcazioni ormeggiate al porto. Di queste alcune sono affondate, mentre i vigili del fuoco hanno salvato le altre allontanandole dal rogo.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da una sola barca, per cause ancora da accertarsi. Per spegnere l’incendio è stato fondamentale l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, una motonave della sede portuale di Calata Gadda e anche alcuni sommozzatori.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e poi sono iniziate le operazioni di bonifica e di smaltimento dei relitti.

Le motivazioni dell’incendio al porto di Genova

L’area dove si è verificato il rogo verrà sequestrata e le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli inquirenti, non è esclusa nessuna pista, neanche quella del gesto doloso.

A novembre un raid incendiario aveva distrutto cinque barche del circolo canottieri di Voltri.

Persone coinvolte nell’incendio avvenuto al porto di Pra’ a Genova

Secondo le prime indagini non ci sarebbe nessun ferito, soltanto una persona è stata soccorsa e affidata alle cure del 118. Tuttavia, i sanitari non hanno ritenuto necessario il trasporto in ospedale dell’uomo.