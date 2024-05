Corruzione: imprenditore Spinelli, 'ho risposto a tutto, non sono preoccupato'

Corruzione: imprenditore Spinelli, 'ho risposto a tutto, non sono preocc...

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – "E' andata bene. Ho risposto a tutto, tutto. Fate i bravi mi raccomando, tranquilli". Aldo Spinelli, l'imprenditore ai domiciliari con l'accusa di corruzione nell'inchiesta che ha segnato un terremoto nella politica ligure, replica così ai numerosi giornalisti presenti a Genova per l'interrogatorio di garanzia. Nelle immagini realizzate dalle tv, a chi gli chiede se è preoccupato l'imprenditore della logistica replica: "No, assolutamente no" e si augura che la misura cautelare duri poco: "Penso di meritarmela (la libertà, ndr)".