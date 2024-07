Operaio investito a Carpiano: è ferito a una gamba

Elisoccorso in azione per l’incidente nello stabilimento: il conducente del camion colpito da malore

Questa mattina, lunedì 22 luglio, alle ore 9, si è verificato un grave infortunio sul lavoro presso un magazzino situato nel polo logistico di Francolino, frazione del comune di Carpiano. I dettagli dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma le autorità locali sono intervenute immediatamente per gestire la situazione e fornire assistenza ai coinvolti.

Operaio ferito a Carpiano, cosa è accaduto

Un operaio di 51 anni è stato investito da un camion in manovra, riportando un grave trauma a una gamba a causa dello schiacciamento.

I soccorsi sono intervenuti prontamente con un’ambulanza, un’automedica e un elicottero di elisoccorso. L’operaio è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Sebbene le sue condizioni siano serie e richiedano un monitoraggio attento, non risultano essere in pericolo di vita. Le autorità stanno conducendo un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e verificare le misure di sicurezza nel magazzino, per prevenire futuri incidenti simili.

Malore per il conducente del mezzo

Anche il conducente del camion coinvolto nell’incidente ha accusato un malore. Tuttavia, dopo essere stato visitato sul posto dai soccorsi, è stato accertato che non necessitava di ricovero ospedaliero e quindi non è stato trasportato in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Carpiano, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per verificare il rispetto delle normative antinfortunistiche. L’obiettivo è garantire che tutte le procedure di sicurezza siano state seguite e prevenire futuri incidenti simili.