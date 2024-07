Bollate, elisoccorso in azione per un grave incidente a Cassina Nuova

Lo scorso 18 luglio è intervenuto l'elisoccorso di Areu per un grave incidente avvenuto a Cassina Nuova, frazione di Bollate.

Un grave incidente si è verificato lo scorso 18 luglio a Cassina Nuova, frazione del comune di Bollate. Secondo le prime ricostruzioni, un motociclista in transito sulla via Kennedy avrebbe investito un pedone, che si trovava nei pressi di un orto a bordo strada. I protagonisti della vicenda sono un uomo di 62 e 72 anni. Una dei due avrebbe riportato ferite importanti. La dinamica dell’incidente è tuttavia ancora al vaglio della Polizia Locale.

Incidente a Bollate: l’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti sia la Polizia locale che un’ambulanza della Sos Novate. Inoltre, come informa ilnotiziario.net, l’elicottero dell’Areu ha trasportato il ferito più grave, in codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza.

Bollate, monopattino si schianta contro furgone

Di recente, nel comune di Bollate si è purtroppo verificato un altro sinistro quando un uomo di 35 anni che viaggiava in monopattino si è schiantato contro un furgone in sosta. In questo caso, l’incidente è avvenuto nella frazione di Ospiate.

Ferite gravi per il 35enne

Il giovane a bordo del monopattino viaggiava in direzione Saronno. L’impatto è stato molto forte e l’uomo ha riportato gravi ferite. Il 35enne è stato quindi trasportato al San Gerardo di Monza in codice rosso.