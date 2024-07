Bambina di 6 anni rischia di annegare in piscina: ricoverata in codice rosso

Una bambina di 6 anni ha rischiato di annegare in una piscina di Andalo, in provincia di Trento

Una bambina di sei anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo un incidente in piscina. L’intervento del bagnino è stato determinante.

La bambina è stata a rischio di annegamento nella vasca esterna della piscina di Andalo, in provincia di Trento, dove stava giocando con altri bambini. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che sia andata sott’acqua all’improvviso, senza più riemergere.

Soccorsa dal bagnino

Grazie all’intervento tempestivo del personale di salvataggio, la bambina è stata recuperata e sottoposta a manovre di rianimazione, che hanno avuto successo. Sul posto sono giunti anche gli operatori del 118 con un elisoccorso. La piccola, ora cosciente, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale.

Incidente a Sesta Godano

Qualche settimana prima un incidente analogo era avvenuto nella piscina di Sesta Godano, in provincia della Spezia. Una bambina di sei anni è andata in arresto cardiaco per essere rimasta troppo tempo sott’acqua. La piccola è stata tempestivamente soccorsa da uno dei bagnini di salvataggio. Dopo circa cinquanta minuti di massaggio cardiaco il suo cuore ha ricominciato a battere. Solo quando le sue condizioni si sono stabilizzate, è stata intubata e trasportata d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova con l’eliambulanza.