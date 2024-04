Stefano Del Piero, poliziotto originario di Pordenone, ha avuto un malore improvviso nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre stava per terminare il turno in questura.

Poliziotto ha un malore a fine turno

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, di 49 anni, si è sentito male mentre si trovava in ufficio. Aveva da poco concluso un turno di pattuglia e stava redigendo alcuni atti, quando è caduto a terra. L’allarme è stato lanciato dai colleghi, che hanno chiamato immediatamente il 118. Il poliziotto è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Le sue condizioni sono apparse da subito molto critiche ed è stato ricoverato in cardiologia nel reparto di terapia intensiva.

La corsa in ospedale

I medici hanno dichiarato che la causa del malore fosse da imputare ad un infarto. Il 49enne è stato operato d’urgenza, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Dopo cinque giorni in ospedale oggi, lunedì 22 aprile, ha smesso di lottare. Il poliziotto era un donatore di organi ed è stato firmato il nullaosta per l’espianto.

I funerali

Sia la comunità veneta che quella friulana si sono strette intorno alla famiglia, per condividere il dolore per la prematura scomparsa di Stefano Del Piero. L’ultimo saluto al 49enne avverrà nella chiesa del Sacro Cuore a Pordenone. Non è ancora stata ufficializzata la data.