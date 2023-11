Miguel Angel Romero Chicclo, padre della piccola Kata, scomparsa da Firenze, è stato accusato di borseggio. Attualmente si trova nel carcere di Prato.

Kata, scomparsa a Firenze: il padre della bambina accusato di borseggio

Inizia un nuovo processo per Miguel Angel Romero Chicclo, padre della piccola Kata, scomparsa a Firenze. L’uomo, che si trova nel carcere di Prato per l’inasprimento della misura cautelare dopo alcune violazioni dell’obbligo di firma, è accusato, in concorso con un altro peruviano, di aver borseggiato una turista irlandese. I due avrebbero approfittato di un momento di distrazione di una mamma per rubarle il cellulare che si trovava nel portaoggetti del passeggino. Il fatto è accaduto a maggio 2021. All’epoca non c’era ancora l’occupazione dell’hotel Astor, ma il furto è avvenuto proprio in via Maragliano e le telecamere erano state decisive, nonostante non abbiano ripreso nulla di sospetto nel pomeriggio della scomparsa della bambina.

Kata, scomparsa a Firenze: le indagini continuano

Le indagini proseguono e i carabinieri continuano a concentrarsi sul pomeriggio della scomparsa della piccola Kata. La sua ultima immagine, immortalata dalla telecamera lato via Boccherini, è mentre scende la scala esterna dell’edificio in cui viveva insieme alla mamma, al nonno e allo zio, e alla famiglia dello zio materno. Sono passati più di cinque mesi e non è ancora arrivata nessuna notizia sulla bambina. Nei giorni scorsi la mamma Katherine, dopo aver scritto un commovente post su Facebook dedicato alla figlia, è stata ricoverata in ospedale dopo aver ingoiato una piccola dose di candeggina.