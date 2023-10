Proseguono senza sosta le ricerche di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a giungo dall’ex hotel Astor, dove viveva con la madre, a Firenze. Ora spuntano nuove registrazioni.

Il caso di Kata

Conosciamo tutti ormai il caso di Kata, la bambina peruviana scomparsa da Firenze lo scorso giugno. Da 4 mesi non si hanno sue notizie e mentre i genitori continuano a fare appelli in tv, programmi come come Chi l’ha visto? tornano ad occuparsi del misterioso caso.

Kata sembra come essere stata inghiottita nel nulla: nessuno sa nulla e nessuno ha visto nulla. La situazione era difficile nell’ex hotel abbandonato dove vivevano oltre 100 famiglia in modo abusivo, schiacciate dal racket degli affitti portato avanti proprio dallo zio della bambina. Per questo si pensa a una ritorsione contro i familiari di Kata, ma non ci sono elementi che confermino questa ipotesi.

Le immagini delle telecamere che hanno ripreso Kata

Elementi importanti per le indagini sono i filmati delle telecamere di sorveglianza. Nell’ambito della scomparsa di Kata infatti sono state analizzate non solo quelle nei dintorni dell’hotel ma anche quelle dell’intera città.

Ora spunta un nuovo filmato mandato in onda nella trasmissione della Sciarelli. Si vede Kata camminare lentamente lungo la rampa esterna dell’ex albergo, poi qualcosa attira la sua attenzione e il passo si fa svelto.

Si vede nell’inquadratura una vettura parcheggiata e vicino, una lembo di maglia bianca e un ciuffo di capelli scuri.

Potrebbe essere una donna che probabilmente ha assistito poco dopo al rapimento della bimba?

Continuano intanto gli appelli dei genitori che chiedono più trasparenza da parte delle forze dell’ordine e meno omertà: “È impossibile che nessuno abbia visto nulla in una zona così affollata” continua a sostenere la madre.