Kata, la madre lancia un appello: "Siamo disperati. Investigatori la cerchino nei palazzi vicini all'ex Astor"

A quattro mesi di distanza non si spengono le speranze di ritrovare la piccola Kata. La madre: "Non è stato fatto abbastanza per cercarla".

Sono passati ormai quattro mesi da quando la piccola Kata, una bambina di origini peruviane ha fatto perdere le proprie tracce mentre si trovava nell’ex hotel Astor, a Firenze. La madre della bimba, Katherine Alvarez e il marito Miguel hanno lanciato un appello, chiedendo che gli investigatori si adoperino per cercare la piccola anche nei palazzi vicini all’ex Astor: “Ci sono tanti posti in questa zona dove potrebbe essere. Firenze è grande. Chi abitava nell’albergo occupato, sa cosa è successo quel giorno. Chi sa, parli”, hanno dichiarato.

Kata, il disperato appello della madre a quattro mesi dalla scomparsa

La madre di Kata durante un incontro con la stampa, ha evidenziato che non sarebbe stato “fatto abbastanza per cercarla”, mentre il padre Miguel ha spiegato che agli investigatori sono state date “diverse indicazioni, anche dopo l’ispezione nell’ex albergo qualche settimana fa”. Oltre a ciò è stato fatto anche presente che ci sarebbero delle persone “che potrebbero sapere, ma ancora non conosciamo gli sviluppi delle indagini”.

I consulenti: “Non vogliamo che questa vicenda finisca come quella di Denise”

Con la coppia erano presenti anche i consulenti Luciano Garofano, ex generale del Ris e Stefania Santorini, criminologa. A tale proposito è stato auspicato che la vicenda non abbia gli stessi esiti di quella della piccola Denise Pipitone che la Procura prenda in considerazione ogni pista.

Le autorità peruviane hanno approvato la richiesta di rogatoria che era stata portata avanti dalla Procura di Firenze. Quattordici cittadini peruviani verranno ascoltati dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli e dai sostituti procuratori Christine Von Borries e Giuseppe Ledda in quanto potrebbero essere in possesso di elementi importanti.