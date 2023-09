Le ricerche della piccola Kata, bambina di 5 anni scomparsa tre mesi fa a Firenze, vanno avanti. Un testimone ha dichiarato di aver visto una bimba simile a Malpensa, con lo stesso nome.

Kata, scomparsa a Firenze: “Avvistata bimba a Malpensa con lo stesso nome”

La bimba peruviana di 5 anni, scomparsa 3 mesi fa dall’ex hotel Astor di Firenze, non è ancora stata trovata. Il 10 giugno scorso la mamma ha presentato denuncia e sono iniziate le ricerche, mentre la Procura continua ad indagare per sequestro di persona a scopo di estorsione. Per il momento non sono arrivate richieste di riscatto o informazioni utili sulla bambina. Tra le ipotesi c’è anche quella di una possibile ritorsione per il racket degli alloggi in cui era coinvolto lo zio, ma non si esclude che sia stata rapita per errore e portata in Perù. Nel corso della trasmissione andata in onda su Canale 5, Morning News, Antonio Gerace ha raccontato di aver visto una bambina simile e con lo stesso nome vicino a Malpensa, in compagnia di una donna di 30 anni.

Kata, scomparsa a Firenze: la testimonianza dell’uomo

L’uomo, il 14 giugno, poco dopo la scomparsa della piccola, avrebbe avvistato a Busto Arsizio una donna con una bambina molto somigliante. “Inizialmente non ho dato peso a quello che ho visto poi una sera guardando in tv un servizio sul caso ho deciso di fare una segnalazione” ha spiegato. L’uomo ha raccontato di trovarsi all’ufficio degli ingressi al momento dell’incontro e che, alla domanda di una signora italiana sul nome della bambina, la donna avrebbe risposto “Kata, diminutivo di Kattaleya“. Antonio Gerace ha spiegato che la bambina era molto tranquilla con quella donna e non sembrava in difficoltà. Ha specificato che parlava in spagnolo ma che non si è soffermato molto sul viso della piccola. “Rivedendo le immagini in tv ho avuto dei dubbi” ha spiegato.