Europee: Conte, 'Meloni vuole sondaggio? Sarà negativo, in Ue Italia non protagonista'

Europee: Conte, 'Meloni vuole sondaggio? Sarà negativo, in Ue Ita...

Europee: Conte, 'Meloni vuole sondaggio? Sarà negativo, in Ue Ita...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Meloni ha detto che vuole un sondaggio sulla sua politica ma lei sta già nel Consiglio Europeo ed lì che deve farsi valere, quindi candidarsi capolista non ha nessun senso". Così Giuseppe Conte in collegamento all'Aria che Tira su La7 s...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Meloni ha detto che vuole un sondaggio sulla sua politica ma lei sta già nel Consiglio Europeo ed lì che deve farsi valere, quindi candidarsi capolista non ha nessun senso". Così Giuseppe Conte in collegamento all'Aria che Tira su La7 sulle candidature dei leader alle europee.

"Io mi auguro che ci sia una grandissima risposta negativa dei cittadini. L'Italia non è protagonista in nulla in Europa, abbiamo accettato un 'pacco' di stabilità che ci porterà a dover tagliare sanità e servizi. Se Meloni vuole un sondaggio, spero sarà negativo".