Della piccola Kata non si hanno più notizie dallo scorso 10 giugno, quando la bambina scomparve nel nulla mentre si trovava all’esterno dell’ex hotel Astor. Da quel momento le autorità hanno iniziato le ricerche, ma della bambina non è stata rinvenuta nessuna traccia.

Caso Kata, la madre della bimba scomparsa a Firenze: “Sento che è viva”

“Sono una madre, certe cose le sento: lei è viva, lo so, me lo dice il cuore. Non faccio altro che pensare alla mia Kata da quando mi sveglio a quando mi addormento. Chi l’ha rapita? Ho dei sospetti, forse si tratta di una ritorsione, ma non contro di me né contro suo padre“ – ha dichiarato la madre 25enne di Kata, Katherine Alvarez Vasquez ai microfoni del ‘Corriere della Sera’. Il riferimento, probabilmente, è anche rivolto alle ultime notizie che sono uscite sul caso dell’ex hotel Astor occupato. I carabinieri, infatti, hanno arrestato 4 persone, tra cui anche lo zio della bambina, tutte coinvolte nei racket degli affitti della struttura.

La madre di Kata sull’arresto del fratello: “Sono dispiaciuta”

La madre della bimba ha parlato direttamente delle indagini sul fratello e del fermo che è stato emesso nei suoi confronti, un episodio che gli inquirenti legano al caso Kata. “Io so solo che sono passati due mesi dalla sua scomparsa e stare così, senza sapere nulla, è un’angoscia insopportabile. Non si può resistere, è terribile” – spiega – “Chi sa di Kata, parli. La mia è solo un’ipotesi. Forse è una ritorsione nei confronti degli arrestati di sabato. Ma non riguarda mio fratello.”