Una telecamera posizionata in via Luigi Boccherini a Firenze ha ritratto per l’ultima volta la piccola Kata. Erano circa le ore 15 dello scorso 10 Giugno e la bambina si trovava sulle scale dell’ex hotel Astor.

Caso Kata, l’ultimo video della bambina scomparsa a Firenze

I carabinieri stanno concentrando moltissime delle proprie energie sui 27 secondi di video che sono tati estrapolati dalle registrazioni della telecamera di via Luigi Boccherini. Nelle immagini si vede Kata salire le scale dell’ex hotel Astor in cui viveva per poi entrare nella struttura, ma da quel momento di lei non si è saputo più nulla. Nei giorni successivi alla scoparsa, l’ex hotel è stato sgomberato dai 110 abusivi che lo abitavano, ma di Kata ancora nessuna traccia. Le ricerche sono proseguite e le piste plausibili si moltiplicavano, ma la soluzione del mistero sembra ancora essere lontana.

L’appello dei genitori: “Fate girare le immagini”

“Lei non c’entra nulla, aiutatemi a condividere le foto anche se avete familiari all’estero… noi faremo di tutto” – dichiara disperata la mamma della bambina, lanciando un appello a chiunque possa dare una mano. “La sera per noi è difficile andare a letto, per noi ogni giorno è un’eternità non vedere mia figlia” – ha concluso la donna.