Momenti di apprensione ad Orta di Atella, in provincia di Caserta, per la scomparsa di Aniello Marino. Il ragazzo è uscito di casa ieri, giovedì 23 novembre, intorno alle 18 e da quel momento nessuno ha avuto più sue notizie.

L’appello della famiglia

A dare l’allarme è stata la famiglia che, su Facebook, ha diffuso la notizia: “Mio figlio, Aniello Marino, si è allontanato da casa ieri sera verso le 18:00 e da li non abbiamo avuto notizie. Al momento della scomparsa indossava jeans beige strappati, una maglietta bianca, e giubbino grigio, scarpe collo alto colore bianco aveva un telefono con sé ma risulta non raggiungibile già da ieri sera. Chiunque avesse notizie, qualsiasi cosa un particolare è importante è uscito di casa zona Orta di Atella contattatemi per qualsiasi cosa anche la più insignificante per noi potrebbe essere importante“, scrive la mamma sui social.

Numerose condivisioni

Anche la zia del 16enne ha lanciato un appello: “Mio nipote adesso è figlio di tutti” e ha invitato tutti a condividere il messaggio per ritrovarlo. Sono tantissime le ricondivisioni della foto del 16enne e dei numeri di telefono da contattare per segnalare eventuali avvistamenti del ragazzo.