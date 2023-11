Un uomo è morto, investito da un treno, nella stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, Milano. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L’uomo, residente a Vidigulfo, nel pavese, era in compagnia di un amico.

La dinamica dell’incidente

I due amici hanno deciso imprudentemente di attraversare a piedi i binari per passare da un lato all’altro della stazione. Il 32enne, raggiunta la banchina, ha perso l’equilibrio ed è caduto sui binari. In quel momento è passato il treno 2347 Milano-Voghera, partito dalla stazione Centrale di Milano alle 23.25.

Il conducente non è riuscito a evitare l’impatto. “Mi sono accorto che c’era qualcuno che stava attraversando ed ho subito attivato il freno ma non sono riuscito a fermare il treno.” Ha raccontato il macchinista agli inquirenti.

L’uomo è morto sul colpo sotto gli occhi sgomenti dell’amico, rimasto illeso.

Circolazione sospesa

Sul posto, oltre ai sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sono intervenuti anche i vigli del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. La circolazione sulla tratta è rimasta sospesa per 4 ore.

Il sindaco di Pieve Emanuele, oltre a esprimere vicinanza alla famiglia della vittima, ha rinnovato “gli appelli alla prudenza e al rispetto delle regole, affinché non si debbano più piangere delle vite spezzate.”