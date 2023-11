Milano, incendio in appartamento: muore un 75enne

L'ipotesi più accreditata per l'incendio in appartamento a Milano è quella dell'incidente domestico

La tragedia in cui ha perso la vita un uomo di 75 anni è avvenuta nel quartiere Adriano di Milano, in via San Mamete, sabato sera.

L’incidente mortale

L’allarme è scattato intorno alle 20 di sabato sera quando alcuni vicini del 75enne, allarmati dal fumo che usciva dalla sua finestra, hanno chiamato i vigili del fuoco. Pompieri e 118 sono giunti immediatamente, salendo nell’appartamento al 14esimo piano dell’uomo.

Purtroppo l’anziano è stato trovato dai soccorsi già morto, con il corpo semi carbonizzato. Il cadavere si trovava accanto alla cucina, l’unico locale dell’abitazione colpito dalle fiamme.

L’ipotesi dell’incidente domestico

Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sprigionate dai fornelli del gas. L’ipotesi più probabile è quella di un incidente domestico, ma sono ancora in corso le indagini dei vigli del fuoco.